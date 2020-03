Serie A, spunta l’ipotesi play-off scudetto se l’emergenza si prolunga

ULTIME NEWS AS ROMA – Anche i play off come possibilità per chiudere il campionato assegnando lo scudetto. Per le sorti della Serie A ci sarebbero allo studio “quattro ipotesi” in caso di ritorno alla normalità dopo il 3 aprile, cosa che “darebbe la speranza di recuperare le partite di campionato oltre il 24 maggio”.

L’alternativa sarebbe proprio quella dei playoff: “È una possibilità” ha detto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli al termine del consiglio straordinario della Figc sull’emergenza Coronavirus che ha sancito lo stop ai campionati come previsto dall’ultimo dpcm emanato ieri dal premier Conte.

Una proposta poi rilanciata con forza dalla Figc in una note che recita: “Qualora l’emergenza covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del consiglio federale del 23 marzo pv.

Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di campione d’Italia e conseguente comunicazione alla uefa delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di campione d’italia ed i play out per la retrocessione in serie B“.

Fonte: Repubblica.it