Sfuma Politano: c’è Bernardeschi, s’avvicina Villar

ULTIME NEWS CALCIOMERCATO ROMA – Una sessione di mercato imprevedibile, con capovolgimenti di fronte continui. La Roma è ritornata forte su Villar dopo aver quasi mollato Politano, vicino al Napoli in prestito con obbligo di riscatto e il possibile inserimento di Llorente nell’affare.

Petrachi ha invece deciso di fare una nuova offerta all’Elche: i giallorossi hanno messo sul piatto 5 milioni, cifra che soddisfa gli spagnoli. Il Valencia pare intenzionato a non sfruttare il diritto di prelazione sul calciatore del ‘98, che quindi si avvicina.

In difesa resta in uscita Jesus per il quale è pronta a stringere la Fiorentina. Per l’esterno le piste Januzaj e Suso non trovano molti consensi a Trigoria, dove si sogna Bernardeschi. Ieri c’è stato poi un contatto con l’agente di Dilrosun, ma l’Herta Berlino lo cede solo a titolo definitivo. Intanto il ds guarda al futuro: “L’idea di mettere un giovane attaccante dentro la rosa è un qualcosa a cui stiamo pensando”.

(Il Tempo, F. Biafora)