Shaqiri: Klopp da convincere. Per Januzaj 48 ore decisive

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’obiettivo resta sempre Matteo Politano. Ma è chiaro che, vista l’esigenza di arrivare entro la fine del mercato ad un esterno d’attacco, la Roma si sta contemporaneamente muovendo anche su altri campi: quelli che sono già noti (Shaqiri e Januzaj), quelli che stanno tornando di moda (Idrissi) e quelli che potrebbero diventarlo presto (Dilrosun).

Una cosa è certo, entro il 31 gennaio Fonseca si aspetta un altro attaccante esterno. Entro 48 ore Januzaj si aspetta una risposta dalla Roma, dopo aver dato la sua disponibilità ad un eventuale trasferimento. Sul belga c’è anche il Milan ed un club di Premier, ma il giocatore della Real Sociedad vorrebbe andare dove gli garantiscono minuti adeguati per andare all’Europeo.

Gli spagnoli per lui vogliono circa 15 milioni di euro, il d.s. della Roma sta lavorando su un eventuale prestito (anche oneroso) con diritto di riscatto (anche condizionato). Che poi 15 milioni è anche la richiesta del Liverpool per Shaqiri, l’altro giocatore su cui il d.s. della Roma si è concentrato da un po’ di tempo. Anche qui la Roma vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, con la controindicazione che lo svizzero ha un ingaggio pesantissimo (circa 5 milioni di euro). In più Klopp non è convinto di lasciar partire il suo giocatore proprio ora.

Così Petrachi è tornato a pensare anche ad Oussama Idrissi, 23 anni, esterno dell’Az Alkmaar a cui aveva pensato alla fine dell’estate, prima di chiudere per Mkhitaryan. Altro olandese, altra idea: Javairo Dilrosun, 21 anni, esterno dell’Hertha Berlino. Infine il Vitoria Setubal vorrebbe Antonucci in prestito per sei mesi, mentre è ufficiale lo sbarco in giallorosso del giovane estone Oliver Jürgens (16 anni) dal Verona.

(Gazzetta dello Sport, M. Cecchini)