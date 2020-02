Si cambia: con il Bologna torna la vecchia guardia

AS ROMA NEWS – “Qui ci sono tanti giocatori esperti, ma anche giovani che devono capire che non si può vivere di due o tre partite“. Parole di Edin Dzeko, e che dopo la sconfitta di Reggio Emilia rimbombano negli ambienti giallorossi.

Alla Roma, mai come in questo momento, serve esperienza. Già a partire dalla sfida di venerdì contro il Bologna, quando si rivedranno dal primo minuto Kolarov, Perotti e Pastore.

Non è escluso neanche che Fonseca dia un turno di riposo a Veretout alzando Mancini a centrocampo e inserendo Fazio al fianco di Smalling. I nuovi (Perez, Villar e Ibanez), d’altronde, subito in campo a Reggio Emilia, non sono ancora pronti, come dimostrato sabato sera. Da venerdì tornerà dunque la vecchia guardia. Dzeko ha lanciato l’allarme, e chi vive la squadra dal so interno certe situazioni le sa leggere.

(Gazzetta dello Sport)