Simone Inzaghi scarica la Lazio e firma per l’Inter: accordo fatto, Lotito beffato

ULTIMO AGGIORNAMENTO – Colpo di scena confermato: Simone Inzaghi scarica la Lazio proprio quando sembrava sul punto di firmare e diventerà a ore il nuovo allenatore dell’Inter.

Sky Sport in questi minuti annuncia l’accordo raggiunto tra il tecnico ormai ex biancoceleste e il club nerazzurro: Inzaghi prenderà il posto di Conte sulla panchina dell’Inter.

A questo punto si apre la successione in casa Lazio: in corsa per la panchina biancoazzurra ci sono due nomi, Sinisa Mihajlovic e Walter Mazzarri.

…………

ALTRE NOTIZIE – Tentativo in extremis dell’Inter che in questi minuti sta provando un assalto a Simone Inzaghi. Lo riferisce Sky Sport in questi minuti.

L’allenatore della Lazio ieri era stato a cena con Lotito, preannunciando l’accordo con il patron biancoceleste per il rinnovo fino al 2024. La fumata bianca sembrava fatta, ma il tecnico ancora non ha firmato il nuovo contratto.

E così l’Inter, perso Allegri e poco convinto da Sarri, prova a buttarsi su Inzaghi nel tentativo di convincerlo a mollare la Lazio e a firmare con i nerazzurri. Fonseca e Mihajlovic restano sullo sfondo.

E in casa biancoceleste c’è fibrillazione: il timore di un clamoroso dietrofront è alto. Soprattutto perchè, riferisce Tuttomercatoweb.com, lo stesso Inzaghi in questi minuti ha avvertito la dirigenza dei contatti con l’Inter e della tentazione forte di accettare la corte dei nerazzurri.

Fonte: Sky Sport