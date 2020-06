Sky Sport: “Roma-Siviglia in Germania e in gara secca. Chi vince disputerà le Final Eight”

AS ROMA NEWS ULTIME – Sono in tanti a chiedersi come e quando verranno concluse le gare di coppa, e i romanisti in particolare di Europa League. La Roma infatti doveva affrontare il Siviglia nel match degli ottavi di finale prima che il Covid spazzasse via tutti gli incontri di calcio.

Adesso però la Uefa sta per rendere note modalità e tempi dello svolgimento delle competizioni europee che dovranno concludersi in agosto. Per quanto riguarda l’Europa League, in questi minuti Sky Sport ha fornito alcune anticipazioni sul match Roma-Siviglia di coppa.

Stando a quanto riferisce l’emittente satellitare, la partita sarà disputata in gara secca e si svolgerà in Germania. Stessa sorte per Inter-Getafe, altro match di Europa League che vede un’italiana sfidare una spagnola. Chi vincerà la sfida accederà alle “Final Eight” che si giocheranno dal 10 al 21 agosto, sempre in terra tedesca: Duisburg, Gelsenkirchen, Francoforte e Colonia le città che ospiteranno le gare di coppa.

Fonte: Sky Sport