Cessione Roma, Sky Sport: “Vicinissima la firma del preliminare. Le prime mosse di Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – James Pallotta sta per cedere al pressing di Dan Friedkin dopo che il gruppo arabo guidato da Al Baker si è chiamato fuori dalla corsa all’AS Roma. Stando a quanto riferisce Sky Sport proprio in questi minuti, la firma del preliminare è vicinissima.

Si tratta del primo ma decisivo step che definirà nel giro di poco tempo il passaggio di proprietà della Roma. L’emittente televisiva racconta poi anche quali saranno le prime mosse del nuovo proprietario: il Ceo Guido Fienga rappresenterà la continuità con la vecchia dirigenza, mentre modifiche sostanziali arriveranno per gli altri ruoli societari, a partire dall’area tecnica.

Sarà Ryan Friedkin a fare le veci del padre nella Capitale rivestendo un ruolo molto simile a quello ricoperto all’Inter da Steven Zhang, rampollo di casa Suning. Al figlio del magnate texano verrà probabilmente affiancata una figura di altissimo livello. Prima però si attendono le firme ufficiali sul preliminare, quindi passeranno ancora altre 4-5 settimane prima del passaggio ufficiale. Poi Dan Friedkin sarà il nuovo presidente della Roma.

Fonte: Sky Sport