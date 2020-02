Smalling, che rischio: il Var tace e sbaglia

ULTIME AS ROMA – La Roma passa agli ottavi di finale di Europa League, ma al Gent manca un calcio di rigore.

Al 22’ su punizione calciata da Odjidja, Smalling va a saltare in area e trattiene con forza per la maglia Depoitre. Se l’arbitro può non vedere l’episodio, sembra un errore quello del Var di non segnalarglielo consigliando una review.

Al 70’ invece Kluivert va giù in area e chiede penalty: il tocco di Odjidja però sembra davvero troppo lieve e sembra corretta la decisione di far giocare anche dopo il consulto col Var.

(Gazzetta dello Sport)