Smalling dei desideri, i tifosi del Manchester United ora lo rivogliono

AS ROMA NEWS – Dopo un’ottima stagione in giallorosso, in Inghilterra sono tutti pazzi per Chris Smalling. Il centrale inglese, oltre ad essere finito nel mirino di Everton, Arsenal e Newcastle, sarebbe oggetto del desiderio anche dei tifosi del Manchester United, che vorrebbero uno suo ritorno ad Old Trafford.

Anche in Italia ha i suoi estimatori, anche i tifosi dell‘Inter infatti lo vorrebbero per il dopo Godin. In tutto questo c’è il gran feeling che si è venuto a creare con la piazza di Roma, anche se una sua permanenza nella Capitale appare difficile, soprattutto se i giallorossi non dovessero andare in Champions per il secondo anno di fila.

Fonte: Gazzetta.it