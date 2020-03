Smalling e Mkhitaryan superstar. Ma l’Inghilterra spaventa la Roma

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME NOTIZIE – Due squadre inglesi spaventano la Roma. Come? Alzando la cifra richiesta per due giocatori che sono diventati fondamentali per Fonseca: Smalling e Mkhitaryan.

Sul primo hanno pesato anche le parole del Ct inglese Southgate che ha ammesso di essersi sbagliato sul suo conto. Sul secondo invece, il tecnico dell’Arsenal Arteta ha speso queste dichiarazioni: “Mkhitaryan mi è sempre piaciuto, è quel tipo di giocatore che può adattarsi a qualsiasi modulo e a qualsiasi squadra. Stiamo prendendo in considerazione l’idea di tenerlo per la prossima stagione“.

A complicare l’affare c’è anche l’ingaggio da 7 milioni di euro dell’armeno, che comunque la Roma avrebbe intenzione di spalmare.

(Corriere della Sera, G. Piacentini)