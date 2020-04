Smalling ha deciso: no a Everton e Tottenham, vuole restare alla Roma. Ora tocca a Petrachi

AS ROMA NEWS – C’è la svolta nel futuro di Chris Smalling: il giocatore ha rotto gli indugi e ha fatto sapere alla Roma di voler restare in giallorosso. Lo rivela l’edizione odierna de “Il Tempo” (F. Biafora) che racconta come il difensore abbia rispedito al mittente le avances dell’Everton di Ancelotti e del Tottenham di Mourinho, che negli ultimi giorni si erano fatte più insistenti.

Cosa ancora più importante, la scelta di Smalling di ridursi l’ingaggio pur di venire incontro ai parametri della Roma, passando dai 4,6 milioni netti a poco sopra i 3 annui. Un gesto che a Trigoria hanno apprezzato parecchio. Ora però tocca a Petrachi.

Il ds dovrà trattare con il Manchester United per trovare una soluzione che accontenti tutti. L’auspicio di Petrachi è che il nuovo scenario europeo faccia calare le pretese dei Red Devils intorno ai 15 milioni di euro, cifra che la Roma sarebbe disposta a spendere per avere Smalling.

