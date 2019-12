Smalling ha scelto, tocca alla Roma

AS ROMA CALCIO MERCATO – Chris Smalling, dopo aver sperimentato il calore della città e della gente romana, ha garantito che non prenderà in considerazione offerte per il suo futuro al di fuori della Roma.

Tanti altri club, italiani ed esteri, si erano fatti sotto per il centrale inglese in questi ultimi giorni ma il calciatore ha scelto: vuole restare in giallorosso.

Ora però, scrive il Corriere dello Sport, tocca alla Roma accontentare il Manchester United. Si chiuderà su una cifra tra i 12 e i 20 milioni. Il contratto offerto, invece, sarà sulla base di 3 milioni a stagione per 4 anni.

(Corriere dello Sport)