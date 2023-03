Smalling non firma, Roma in ansia. Radio Radio: “E’ già dell’Inter da mesi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è in ansia per Chris Smalling. Il difensore inglese non ha ancora rotto gli indugi e siglato il nuovo contratto biennale offerto da Tiago Pinto.

Le dichiarazioni dei protagonisti, da Josè Mourinho al giocatore stesso, lasciavano ben sperare nella fumata bianca, ma arrivati alle porte di aprile il difensore inglese non ha ancora messo a tacere le voci di mercato firmando l’accordo con i giallorossi.

Oggi il Corriere dello Sport titola: “Smalling non firma, Roma in ansia”, con Tiago Pinto che teme il ripetersi di un nuovo affare Mkhitaryan. Dietro alle titubanze del calciatore ex United ci sarebbero infatti le sirene provenienti da Milano, sponda Inter.

Oggi dai microfoni di Radio Radio si tracciava un quadro abbastanza opaco sul futuro di Smalling nella Roma: “L’inglese è in trattativa avanzata con l’Inter, che sta solo aspettando di capire quale sarà il prossimo allenatore“, rivela Stefano Agresti ai micofoni dell’emittente radiofonica.

Gli fa eco Furio Focolari: “Da quello che mi dicono da Milano, Smalling è già dell’Inter da mesi. I nerazzurri gli hanno già abbondantemente promesso le cifre che lui chiede e che la Roma non vuole dargli. Non è ancora stato messo nero su bianco, ma Smalling ha dato la sua parola all’Inter“.

Fonti: Corriere dello Sport / Radio Radio