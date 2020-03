Sommella (Milano Finanza): “Friedkin-Roma? Rallentamento dovuto all’immagine che i media stanno dando dell’Italia”

AS ROMA NEWS ULTIME – Roberto Sommella, Condirettore di Milano Finanza e autore dell’articolo in cui racconta del timore di Dan Friedkin davanti all’allarme coronavirus che sta rallentando la trattativa con la Roma, è intervenuto questa mattina a Te la do io Tokyo, la trasmissione in onda su Centro Suono Sport.

“Trattativa Friedkin-Roma? Il rallentamento è tutto legato all’immagine che i media internazionali, ingiustamente, stanno dando all’Italia sulla questione coronavirus. La CNN, non proprio l’ultima testata, ha fatto vedere una mappa in cui i contagi partivano tutti dall’Italia.

Mettetevi nei panni di un investitore che sta per mettere 300 milioni di dollari in una Nazione che per il momento viene descritta, erroneamente, come il nuovo centro dell’epidemia. Bisogna capire se questo è un raffreddamento vero e proprio, oppure un tentativo da parte di Friedkin di ottenere uno sconto.

Le prossime 48 ore saranno decisive, bisognerà capire se verranno applicate le misure draconiane, quindi un mese di stop per tutte le manifestazioni sportive, oppure no. La Roma vale un miliardo? Secondo me no. Chi ha preso il bond quest’estate ha fatto un affare, di questi tempi trovare chi paga quella percentuale di interessi è difficile. Friedkin sarà sicuramente il prossimo presidente? Non è detto, la Due diligence non obbliga nessuno; è come un contratto preliminare per un appartamento, poi serve il rogito”.

Fonte: Centro Suono Sport