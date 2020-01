SONDAGGIO – Ibanez, Villar e Perez: che voto dai al mercato di gennaio di Petrachi? VOTA!

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tre acquisti e una cessione in prestito. Si concluderà molto probabilmente così il mercato della Roma di gennaio.

Petrachi ha messo a segno tre colpi in prospettiva, assicurandosi Ibanez in difesa, Villar a centrocampo e Perez in attacco. Ma ha anche lasciato partire Florenzi, e forse a breve il brasiliano Juan Jesus.

Vi chiediamo dunque di dare un voto al calciomercato di gennaio operato dalla Roma nel nostro consueto sondaggio. A voi la parola!