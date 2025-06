Soulé, il talento ritrovato. E con Gasperini può sbocciare davvero

C’è stato un momento, a metà stagione, in cui sembrava destinato a sparire. Troppo leggero, troppo discontinuo, troppo “Iturbe”. E invece Matías Soulé ha chiuso il suo primo anno alla Roma facendo ricredere tutti: 5 gol, 5 assist e un finale in crescendo, condito da colpi veri e da una personalità crescente. Ora, con l’arrivo di Gian Piero Gasperini, il destino dell’argentino può davvero cambiare marcia.

La svolta della fiducia

L’inizio era stato tutto fuorché esaltante. Pochi minuti, qualche panchina di troppo e l’etichetta pesante di un acquisto da 30 milioni che sembrava già fuori contesto. Ma è bastato un faccia a faccia con i vertici societari per cambiare rotta: Soulé ha scelto di restare, ha sentito la fiducia e ha iniziato a rispondere sul campo. Con Ranieri ha trovato spazio e coraggio, sostituendo degnamente persino Dybala nei momenti cruciali. Non solo numeri: dribbling, intuizioni, assist no-look e quel sinistro a giro che fa alzare la gente in piedi.

Gasp, l’uomo giusto al momento giusto

Ora però si cambia musica. La Roma volta pagina e affida il suo futuro a Gasperini, fresco di addio all’Atalanta dopo nove anni da leggenda. Un tecnico capace di trasformare comprimari in stelle, di far esplodere attaccanti a getto continuo e – dettaglio non da poco – di pretendere un’intensità feroce. Non sarà una passeggiata, ma Soulé ha esattamente il profilo che può far impazzire il nuovo tecnico romanista: estro, coraggio, duttilità.

Il 3-4-2-1 del Gasp è una macchina da guerra per gli esterni offensivi. Lì, l’argentino potrà finalmente esprimere tutto il suo potenziale, senza dover rincorrere avversari per il campo ma con la missione di creare superiorità, puntare l’uomo e accendere la manovra. Proprio come accadeva con Ilicic, Boga, Lookman o Miranchuk.

Roma cambia pelle

Gasperini porta con sé anche una filosofia di valorizzazione dei giovani che a Trigoria è mancata. Dopo un’annata in cui nessun primavera ha esordito in Serie A – evento che non accadeva dal ’98 – la nuova Roma vuole tornare a credere nella crescita interna. Soulé può essere l’emblema di questo progetto: giovane, già rodato, ma ancora con margini enormi. Il talento c’è, la testa anche. Ora serve il contesto giusto.

Un nuovo inizio

Il viaggio del Gasp verso la Capitale è iniziato. Contratto triennale pronto, firme imminenti e un progetto tecnico che mette la qualità al centro. La Roma ha scelto di puntare sul gioco, sull’identità e sulla crescita dei suoi uomini. In questo, Soulé è uno dei mattoni più intriganti. Ha dribbling, gol e visione. Ma soprattutto, ha ancora tutto da dimostrare. Gasperini è pronto a prenderlo per mano. E questa volta, nessuno ha intenzione di fermarsi a metà strada.

