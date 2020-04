Spadafora: “A maggio potremmo essere fuori dall’emergenza Coronavirus, piano straordinario per far ripartire lo sport”

AS ROMA NEWS – Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha lanciato attraverso un video sul suo profilo ufficiale di Facebook un messaggio importante nel quale lascia intendere che a maggio si potrebbe essere fuori dall’emergenza Coronavirus e che allora le attività sportive potrebbero ripartire.

“Stiamo lavorando ad un piano importante, che guarda alle esigenze del momento, e uno straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall’emergenza coronavirus e poter pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie”.

Spadafora ha anche reso noto che domani incontrerà in video conferenza i presidenti di 5 grandi federazioni sportive per poter attuare questo piano straordinario e riceverà dal Coni “i suggerimenti di tutto il mondo sportivo ad ogni livello per capire bene qual è l’impatto negativo che l’emergenza sanitaria ha avuto e cosa dobbiamo fare come Governo”.