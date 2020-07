SPAL-ROMA, i convocati di Fonseca: Under out, Zaniolo in lista. Fonseca: “Ho deciso di portarlo dopo l’ultimo test”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca, tecnico dell’AS Roma, ha dovuto registrare il forfait per infortunio dell’attaccante turco, classe ’97, Cengiz Ünder (affaticamento all’adduttore) alla vigilia della gara esterna contro la SPAL.

A causa di tale defezione, come si apprende dal profilo ufficiale Twitter del club giallorosso, è stato convocato in extremis Nicolò Zaniolo, precedentemente escluso dalla lista dei convocati per infortunio come aveva dichiarato mister Fonseca.

“Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo – ha affermato l’allenatore giallorosso su Twitter -. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo”.

PORTIERI

Pau Lopez, Fuzato, Cardinali.

DIFENSORI

Zappacosta, Smalling, Kolarov, Cetin, Mancini, Peres, Spinazzola.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Kalinic, Perez, Kluivert.