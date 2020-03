Spalletti: “Totti? Ringrazio Gesù per avermi fatto vedere i suoi gol anche in allenamento”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Luciano Spalletti torna a parlare di Francesco Totti. Ospite dell’inaugurazione della settima edizione del Corso di Team Manager dell’università LUISS “Guido Carli”, l’ex tecnico giallorosso ha risposto così alla domanda di uno studente che gli chiedeva come avesse gestito la polemica con Francesco:

“Io sono uno fortunatissimo perché ho avuto la possibilità di vedere Totti anche durante gli allenamenti e non solo nelle partite come voi. E oltre ai gol che ha fatto in partita e a cui siete affezionati come me, ce ne sono stati molti di più negli allenamenti.

E ringrazio lui prima di tutti per avermeli fatti vedere. Facciamo che si ringrazia anche Gesù per averci concesso questa cosa qui”.