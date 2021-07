Spinazzola arriva a Trigoria, ad aspettarlo nel piazzale per rincuorarlo c’è Mourinho (VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Spinazzola è finalmente rientrato in Italia dopo l’operazione in Finlandia al tendine d’Achille, e ovviamente si è subito diretto a Trigoria.

Arrivato al centro sportivo giallorosso, dove tra oggi e domani rientreranno pian piano tutti i giocatori, il terzino sinistro è stato accolto da José Mourinho.

Il Nuovo tecnico giallorosso ha voluto incontrare subito Spinazzola di persona, specialmente per rincuorarlo dopo il brutto infortunio rimediato agli Europei.

A riportarlo è Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport. Di seguito potete vedere il video pubblicato dal giornalista su Twitter.