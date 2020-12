Sponsor tecnico: sorpasso Reebok. E la Toyota è pronta a entrare nel mondo Roma

NOTIZIE ROMA CALCIO – Sorpasso Reebok su New Balance. Potrebbe esserci un colpo di scena sul fronte sponsor tecnico, proprio quando sembrava raggiunta l’intesa tra la Roma e il marchio di abbigliamento sportivo di Boston.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), i Friedkin sono a lavoro per risolvere la questione dopo la rottura avuta con la Nike. Da luglio si sono accavallate voci su voci e, dopo aver valutato molte ipotesi, sembrano essere a buon punto le trattativa con la Reebok, azienda legata all’Adidas. L’offerta del colosso sembra essere molto concreta.

La prima opportunità presa in esame è stata quella della New Balance, ma la Roma non era rimasta soddisfatta dell’offerta ricevuta. Con la crescita del brand vuole garantirsi un contratto di lunga durata con un marchio importante e che possa garantire cifre adeguate alle ambizioni del club.

Con la Reebok si può prendere in considerazione la soluzione di un pre contratto per la fornitura di una stagione e la distribuzione del materiale negli store online e quelli in città. Ci sono novità anche per il settore automobilistico con la Toyota che molto probabilmente entrerà nel mondo Roma.

