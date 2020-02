Spunta Allegri per la nuova Roma di Friedkin

ULTIME NEWS AS ROMA – Molte cose possono cambiare in una Roma che fatica a uscire dalla crisi di risultati in questo inizio di 2020. L’arrivo di una nuova proprietà potrebbe sul momento non portare a grandi novità, ma a giugno le cose rischiano di rivoluzionarsi, a partire dalla panchina.

Per il momento Fonseca non è in discussione: ha la piena fiducia del management di Pallotta, ma nulla si sa delle idee e dei progetti di Friedkin, che senza il quarto posto potrebbe decidere di cambiare allenatore a fine stagione.

Stando a quanto riferisce oggi il quotidiano “Leggo” (F. Balzani), per la panchina si cerca una figura alla Antonio Conte, un allenatore di polso e vincente: ecco perchè il nome di Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus attualmente senza squadra, è più di una semplice suggestione.

Fonte: Leggo