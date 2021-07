Stadio della Roma, arriva la revoca del progetto: addio a Tor di Valle. Ora i Friedkin decideranno dove realizzarlo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ce l’abbiamo fatta. Arriva la tanto attesa fumata bianca nell’Assemblea capitolina che questo pomeriggio ha deliberato a favore della revoca della pubblica utilità del progetto stadio di Tor di Valle.

Viene dunque messa la pietra tombale sull’impianto disegnato da Dan Meis e tutto quello che sarebbe dovuto nascere intorno. Si apre ora una fase nuova, che permetterà a Dan e Ryan Friedkin di individuare un’altra area dove realizzare lo stadio della Roma.

Tornando al voto in Assemblea di questo pomeriggio, sono stati decisivi i voti del PD che sono venuti in soccorso della maggioranza (si fa per dire) dei 5 Stelle grazie all’approvazione di alcun emendamenti apposti alla delibera. Presente in aula al momento del voto anche la sindaca Virginia Raggi.

La Roma accoglie con soddisfazione la notizia, anche se di fatto ora l’iter ripartirà da zero. Stavolta però saranno i Friedkin a condurre i giochi, e la speranza è che riescano in quello che la gestione Pallotta ha fallito: realizzare uno stadio in una città come Roma.

Giallorossi.net – F. Turacciolo