Stadio della Roma, CSS: “Tutto fatto per il passaggio dei terreni a Vitek”. Magliaro: “Non mi risulta, serve ancora un altro mese”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sono ormai diverse settimane che si rincorrono le voci che danno per imminente l’acquisto dei terreni su cui dovrebbe costruirsi lo stadio della Roma da parte di Vitek. L’ultima arriva oggi dai microfoni di Te la do io Tokyo, programma in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport.

Stando a quanto affermato dalla trasmissione radiofonica sarebbe tutto fatto per il passaggio al magnate ceco dei terreni di Parnasi con l’affare dato per definito proprio in queste ore.

E’ però ancora troppo presto per lasciarsi andare all’euforia: la notizia non viene infatti confermata da Fernando Magliaro, giornalista de Il Tempo che da anni segue da vicino la vicenda stadio della Roma. “Ci vuole ancora tempo perché Vitek divenga a tutti gli effetti di legge il proprietario del progetto Stadio e dei terreni di Tor di Valle. Le operazioni sono lente e complesse. E, aggiungo, come nel calcio mercato un giocatore è acquistato quando viene presentato (Malcom docet), anche negli affari fino a che non c’è una firma, può sempre saltare tutto. A me risulta che ci vorrà ancora una mesata“, ha scritto il giornalista oggi sul suo blog.

“L’accordo fra Parnasi e Vitek è stato trovato e raggiunto prima di Natale. Ma l’accordo da solo non basta. Quando si compra una casa, occorre un atto notarile. Quando si comprano società, pure. E questi atti hanno una gestazione tanto più lunga e complessa quanto più articolata è l’operazione. Che io sappia, Vitek non ha intenzione di interrompere l’iter Stadio. Che io sappia, Friedkin non ha intenzione di interrompere l’iter Stadio per ricominciarlo da zero da un’altra parte. Il progetto va avanti a Tor di Valle. I lavori tecnici sono quasi completati ma l’ultimo miglio che manca (più politico che tecnico) dovrà attendere ancora fino a quando Vitek sarà effettivamente proprietario”. Non resta quindi che attendere.

