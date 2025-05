Stadio, mister e Ranieri: i Friedkin attesi in città

Un’agenda fitta con due date cerchiate in rosso: quella della presentazione del progetto stadio e quella di Roma-Milan, ultima partita all’Olimpico da allenatore per Ranieri. I Friedkin sono sbarcati in Europa per osservare da vicino l’ultimo tratto della corsa Champions e per pianificare il futuro, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il jet dei proprietari americani è atterrato ieri mattina in Svizzera e presto dovrebbe fare rotta a Roma dove lunedì inizieranno gli scavi archeologici a Pietralata. Ultimo step prima della presentazione del progetto slittata per la morte di Papa Francesco. “Prima partita nel 2028? Penso anche prima“, ha ammesso ieri Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina. Una notizia fondamentale per la crescita del club che però deve pensare anche all’immediato.

Dopo la sfida con l’Atalanta si capirà di più in merito al possibile (miracoloso) approdo in Champions. Da quello dipende il budget di mercato e anche la scelta del prossimo allenatore con Allegri che ha ripreso quota.

L’arrivo di Friedkin in Italia è emblematico anche per omaggiare Ranieri. Il tecnico di Testaccio resterà come dirigente, da stabilire il ruolo specifico ma il presidente ha deciso di fidarsi di lui per le scelte future. E non poteva essere altrimenti.

