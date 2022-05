“Stavolta Pinto dovrà fare un colpo per la sua proprietà”. Il gm prepara una cessione eccellente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Sulle pagine de Il Messaggero (S. Carina / A. Angeloni) di oggi si torna a parlare del futuro di Zaniolo e della possibilità che il giocatore possa partire la prossima estate.

La sensazione è che molto, se non tutto, dipenderà dal tipo di offerte che arriveranno in estate: la Roma potrebbe lasciarsi ingolosire davanti a proposte superiori ai 50 milioni di euro.

Ma la novità più rilevante, racconta Il Messaggero nell’edizione odierna, è che Pinto per la prima volta da quando è arrivato alla Roma, sarà chiamato ad operare una cessione eccellente, e non più di secondo piano come accaduto in passato con i vari Under, Pau Lopez e Kluivert.

“Stavolta Pinto dovrà fare un colpo per la sua proprietà“, è una frase che, rivela il quotidiano, circola sempre con maggior insistenza in ambienti di mercato. E il riferimento non è ad un colpo in entrata ma ad una cessione importante. Che non può essere Veretout e nemmeno Cristante.

Fonte: Il Messaggero