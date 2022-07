Svilar è atterrato a Fiumicino. Anche Matic anticipa il rientro a Roma (FOTO-VIDEO)

NOTIZIE AS ROMA – Mile Svilar è arrivato nella Capitale. Il giovane portiere serbo di origine belga è atterrato questa mattina a Fiumicino intorno alle 9:30.

Per lui non saranno necessarie le visite mediche, che ha già sostenuto a Parigi tempo fa per la Roma. L’estremo difensore 23enne quindi si dirigerà subito a Trigoria per il consueto giro del centro estivo e firmare il contratto con i giallorossi.

Il giocatore, apparso molto sorridente, si è concesso ai fotografi per le foto di rito prima di lasciare lo scalo e dirigersi verso il centro sportivo Fulvio Bernardini.

Ma oggi nella Capitale è atteso anche Nemanja Matic, che dopo l’annuncio dei giorni scorsi è ripartito per le vacanze.

Il centrocampista farà rientro a Roma con qualche giorno d’anticipo per sistemarsi nella nuova casa e poi mettersi a disposizione di Mourinho fin dal primo giorno di ritiro, previsto il 5 luglio.