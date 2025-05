Svilar ora è in bilico: trattativa bloccata sul nuovo contratto

È l’uomo che sta tenendo in piedi la Roma nella rincorsa ad un posto in Champions. Parate decisive e premi di migliore in campo sono ormai una costante, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric). Ma il futuro di Mile Svilar è tutt’altro che scontato.

Il portiere belga, sotto contratto fino al 2027, ha espresso in più occasioni il desiderio di restare per sempre nella Capitale. A Roma è amato al pari di Dybala e con i tifosi ha creato un legame fortissimo, tanto da dedicargli uno striscione e un coro personalizzato come non succedeva da tempo ad un calciatore giallorosso.

La società per adesso è ferma a dei contatti interlocutori, senza aver mai presentato un’offerta strutturata. Tante parole, ma di passi avanti non ce ne sono. Il club, pur riconoscendo il valore tecnico e umano del portiere, non ha ancora formalizzato alcuna proposta, né sul piano economico né su quello della durata. E in questo scenario, l’ipotesi di un prolungamento appare oggi secondaria rispetto alla necessità, ben più concreta, di fare cassa nella prossima finestra di mercato.

Perché il financial fair play è stringente e il cartellino di Svilar viene visto come una cambiale certa da almeno 30 milioni di euro. Il rinnovo ad oggi è su un binario morto. Non esiste nessuna clausola rescissoria né un’offerta vera da cui partire. Anzi la Roma può valutare la cessione per questioni di bilancio.

Fonte: La Repubblica