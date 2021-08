Tegola Smalling: torna a settembre. La Roma ripensa a un rinforzo in difesa

AS ROMA NEWS – L’infortunio di Smalling guasta questo inizio di stagione. Il difensore inglese palesa di nuovo i problemi fisici che la scorsa stagione lo hanno tenuto molto spesso fuori dal terreno di gioco e gettano nuovi dubbi sulla sua tenuta.

Stando a quanto raccontano oggi un po’ tutti i quotidiani, la lesione al flessore del difensore centrale inglese lo terrà fuori per almeno due partite (Trabzonspor e Fiorentina), ma c’è la concreta possibilità che Smalling possa tornare soltanto dopo la prima pausa stagionale, quella che ci sarà a inizio settembre.

La Roma quindi torna a valutare con attenzione la possibilità di tornare sul mercato per acquistare un altro centrale in vista della stagione: prima però dovrebbe uscire un giocatore. Secondo la Gazzetta dello Sport, Tiago Pinto sta continuando a monitorare diversi centrali di difesa, e potrebbe tuffarsi su un giocatore qualora arrivasse un’offerta per Ibanez.

Il difensore brasiliano è infatti quello che ha più mercato nella Roma. Molto difficile piazzare Smalling, che sembrava avere qualche offerta dalla Premier, senza però che si concretizzassero. Questo infortunio poi mette una pietra tombale su possibili trattative last minute. L’idea potrebbe essere quella di sacrificare uno tra Ibanez e Kumbulla per acquistare un centrale mancino, nella speranza che Smalling possa davvero mettersi i problemi fisici alle spalle una volta per tutte.

Fonte: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero