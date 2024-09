Terremoto Friedkin: via De Rossi. Sarri, Allegri, Pioli e Ranieri: si apre la caccia al successore

AS ROMA NEWS – Un autentico terremoto dentro la Roma. Firmato ancora una volta Dan e Ryan Friedkin, arrivati a Trigoria dopo il pareggio contro il Genoa.

Il loro rientro nel quartier generale giallorosso aveva lasciato qualche dubbio sulla possibilità che stesse per accadere qualcosa di grosso visti i risultati deludenti della squadra in questo avvio di campionato. Ma dal club erano filtrate notizie rassicuranti sulla posizione di De Rossi.

Poi questa mattina il colpo di scena, a cui i Friedkin hanno già ampiamente abituato i propri tifosi: DDR esonerato con un scarno comunicato. Ora però si aspettano novità sul nome del prossimo allenatore che prenderà il posto dell’ex capitano.

Tra i favoriti alla successione, scrive in questi minuti il portale Corriere.it, c’è Maurizio Sarri che però è stato recentemente seduto sulla panchina della Lazio e perciò non troppo ben visto dai romanisti.

Tra i candidati anche Stefano Pioli, che non ha ancora accettato il contratto offerto dall’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, così come Massimiliano Allegri, che però è costoso, e Claudio Ranieri, che alla Roma non direbbe di no.

Fonti: Corriere.it

