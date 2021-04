Tiago Pinto avvia la rivoluzione: subito il riscatto di Borja Mayoral, via libera alla cessione di Pedro

AS ROMA CALCIOMERCATO – La sconfitta di Torino apre una profonda fase di riflessione dentro la Roma, che ha già cominciato a fare i suoi bilanci in vista della prossima stagione. Il gm Tiago Pinto, a cui i Friedkin si affideranno per la ricostruzione della squadra del futuro, è intenzionato a ripartire da Borja Mayoral

L’attaccante spagnolo, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (F. Ferrazza), dovrebbe essere riscattato nel prossimo mercato, senza attendere un’altra stagione. Adesso il costo pattuito con il Real Madrid sarebbe di 15 milioni di euro (con prolungamento contrattuale per il ragazzo fino al 2025), tra un anno di 20. Con il gol realizzato ieri contro il Torino, nella gara persa dai giallorossi, Borja ha realizzato il suo ottavo centro in campionato, che vuol dire quindicesimo centro stagionale: uno score importante, che soddisfa i vertici di Trigoria.

Tenere lui, classe ‘97, arrivare ad una separazione consensuale con Dzeko e investire su un altro centravanti di livello: queste le intenzioni del general manager Pinto, che intanto prende atto, insieme ai Friedkin, delle difficoltà della Roma in campionato (il rischio è finire settimi), in attesa della doppia semifinale d’Europa League contro il Manchester United.

Chi invece è out dai piani di Pinto sembra essere Pedro: la Roma cercherà di cedere l’attaccante spagnolo, in piena fase involutiva, non al meglio da un punto di vista fisico generale. Lo spagnolo, arrivato a parametro zero, ha altri due anni di contratto, ma si proverà a darlo via, magari in Qatar, anche se non sarà semplice piazzarlo.

Fonte: La Repubblica