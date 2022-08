TIAGO PINTO: “Girone competitivo. Camara e Belotti? Lavoriamo a una Roma più forte. Wijnaldum sarà il rinforzo di gennaio”

AS ROMA NEWS – Il general manager giallorosso Tiago Pinto commenta a Sky Sport il sorteggio del girone di Europa League. Ecco le sue parole:

Forse nel gruppo C la terza squadra fa un po’ più paura della seconda

Siamo felici di essere qui. Sarà un gruppo competitivo ma siamo felici di giocarcela.

Il Betis avversario difficile, ma 3 mesi fa avete vinto una coppa con grande merito. E poi gli acquisti dell’estate…

Quando una squadra vince la fiducia cresce. Penso che abbiamo la responsabilità di fare bene, è il nostro obiettivo. Abbiamo costruito una squadra più forte, ci siamo e il mercato non è ancora chiuso. Vediamo cosa succede nei prossimi 4-5 giorni in cui dovrò fare qualcosa.

Camara e Belotti?

Innanzitutto voglio ringraziare i tifosi della Roma perché abbiamo venduto tanti abbonamenti per le coppe prima del sorteggio. I tifosi della Roma hanno capito che quando c’è un problema troviamo subito una soluzione. Come l’infortunio di Spinazzola o l’uscita di Dzeko. Fino alla fine del mercato lavoreremo per avere una squadra più forte rispetto alla scorsa stagione.

Avete un ottimo settore giovanile, chi può esplodere nella prossima stagione?

Abbiamo un piano di lavoro molto pratico su questo. La scorsa stagione hanno cominciato con noi tanti giovani, poi si sono aggiunti anche Missori e Volpato. Il mister segue molto il settore giovanile. Penso che in questo momento Faticanti e Volpato sono quelli che si allenano con la squadra e hanno una prospettiva importante. Questo non per metter loro pressione, ma hanno una responsabilità.

Sugli infortuni.

Sono state 24 ore davvero difficili da seguire. Ci siamo impegnati tanto per portare Gini qui. In una settimana sembrava fosse qui da un anno. Abbiamo avuto sfortuna, ma lui è stato il primo a mostrare motivazione per recuperare. Sarà il nostro rinforzo di gennaio, lo aspettiamo.