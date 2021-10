Tommasi: “Una partita non cambia il giudizio su Mourinho, il tema dentro la Roma non è lui”

NOTIZIE AS ROMA – “Non è una partita che cambia un giudizio su Mourinho, perché sennò sarebbe da rinnovare i contratti a chi vince una gara 6-1″. E’ il pensiero di Damiano Tommasi espresso all’Ansa dopo la batosta rimediata dalla Roma sul campo del Bodo/Glimt.

“L’importante è quello che ha detto nel post partita: che la sconfitta sia produttiva per un cambiamento. Speriamo sia un inciampo che aiuti”, ha proseguito l’ex centrocampista giallorosso.

“È difficile commentare da fuori le cose di spogliatoio, ma a Mourinho tutto gli si può dire tranne che non sappia gestire la comunicazione nella situazione in cui si trova, per gli obiettivi che ha e in relazione ai giocatori a disposizione.

Il tema della Roma non è Mourinho. Sono partite che spesso dove chi ha tutto da perdere fa la partita della vita. Alcune serate nascono male e peggiorano. Servirebbe una scintilla, ma non c’è. Il Bodo era anche più avanti nella stagione e si è esaltato nella competizione europea. Ora l’importante è ripartire subito“.

Fonte: Ansa