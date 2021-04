TORINO-ROMA 3-1, Il Messaggero: “Campionato già finito”, Leggo: “Inspiegabile il turnover di Fonseca”, La Repubblica: “Maglie senza corpi dentro”

AS ROMA NEWS – La Roma sprofonda. I giallorossi mollano di fatto il campionato con la sconfitta di ieri sul campo del Torino, perdendo ormai in modo definitivo il treno per l’Europa che passa dalla Serie A e andando a un pericolosissimo all-in sulla coppa.

“Campionato finito”, titola in modo molto netto l’edizione odierna de Il Messaggero. “La Roma, inchinandosi al Torino, esce di scena, rinunciando all’inseguimento delle big. Adesso il 4° posto è lontano 8 punti e con 7 partite ancora a disposizione sembra irraggiungibile”.

“La Roma di Fonseca decide di uscire dal campionato“, gli fa eco Leggo (F. Balzani). “Lo fa con sette giornate di anticipo e con un potenziale -5 dalla Juventus. Lo fa con una figuraccia contro il Torino e con una marea di riserve dall’inizio di una sfida che per i granata profuma di salvezza“. La scelta di Fonseca e della squadra è chiara: si prova a “inseguire solo il sogno che passa per la sfida a un certo Manchester United che in Premier vince da 5 turni di fila. Una sfida che non arriva domani, ma tra 10 giorni. E quindi è inspiegabile il turnover massiccio di Fonseca“, scrive il quotidiano.

“Resa della Roma, bella solo di notte“, titola invece La Repubblica (M. Crosetti). La squadra giallorossa “smarrisce forse definitivamente l’idea della Champions, assorbita com’è, diremmo vampirizzata, dal suo lucente destino in Europa League: un altare sul quale Fonseca officia il sacrificio umano del campionato. Al cospetto del Toro la Roma sembra un gruppo di maglie appena stese da una volenterosa lavandaia, esposte al vento che le asciuga, drappi inerti, inanimati. Maglie senza corpi dentro“.

“Roma con la testa alla coppa“, titola invece Il Tempo (F. Biafora). “Ancora una volta la squadra non riesce a ripetere quanto propone in coppa e presenta il suo lato peggiore, con tanta confusione ed errori a profusione, sia in fase difensiva che in quella offensiva. (…) La Roma non può e non deve mollare in questa maniera il campionato: prima della trasferta a Manchester bisogna far di tutto per cercare di risalire in classifica. Anche perché come ripetono tanti allenatori di successo «vincere aiuta a vincere» e non ci si può accontentare del settimo posto“.

