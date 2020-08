Totti chiarisce il suo nuovo ruolo: “Non esercito l’attività di agente sportivo”

AS ROMA NEWS – Francesco Totti, impegnato nella sua nuova avventura con la CT10 Management, ha deciso di rilasciare una nota al portale specializzato sul calciomercato per rispondere ad alcuni recenti attacchi ricevuti a mezzo stampa per la sua presunta attività di procura nei confronti dei calciatori, senza averne l’abilitazione. Queste le parole di Totti:

“Con riferimento ad una serie di articoli pubblicati da alcuni media sportivi specializzati, riportanti il mio nome, preciso che:

a) non esercito l’attività di agente sportivo;

b) ho deciso di investire nel settore di riferimento in qualità di uomo di sport e di libero imprenditore, nel rispetto di tutte le normative vigenti;

c) ho costituito una società di servizi che opera nel settore della mediazione, consulenza ed assistenza ai Club ed ai calciatori, per la quale coordino e supervisiono l’area scouting;

d) per l’espletamento dei suoi servizi professionali, la società si avvale di professionisti già abilitati all’esercizio dell’attività svolta, in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge, nonché dai regolamenti FIGC e CONI.

Tutto ciò chiarito, mi riservo di agire nelle sedi competenti contro chiunque, nel maldestro tentativo di ritagliarsi un’attimo di notorietà, abbia pubblicamente rilasciato in passato e/o rilasciasse in futuro, dichiarazioni lesive della mia onorabilità“.

Fonte: Tmw.com