Totti esce allo scoperto: “Voglio Tonali, se è sveglio passa con me. Under? Fortissimo, sembra Recoba”

ULTIME NEWS AS ROMA – Francesco Totti lancia segnali forti e chiari all’indirizzo di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia che tutti i principali club italiani vorrebbero raggiungere durante il prossimo mercato.

Lo sa bene l’ex dieci giallorosso, che ieri durante una conversazione video in diretta Instagram con Vieri ha dichiarato: “Faccio scouting, ci sono i giovani forti. Tonali è il più forte di tutti, infatti cercherò in tutti i modi di prenderlo. Se è sveglio viene, sennò dorme da piedi. Poi dipende dal mercato e quando riprenderà”.

E della Roma? Totti non ha dubbi su chi scommettere tra i calciatori più promettenti in rosa: “Under è un giocatore top, se capisce un po’ di cose diventa forte davvero. Ancora non si è espresso ad alti livelli. Poi devi vedere come calcia da fermo, impressionante, sembra Recoba…”