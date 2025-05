Totti: “La Roma è sempre stata la mia casa. Tornare? Sole se avessi un ruolo importante”

Francesco Totti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente TRT Spqr in occasione della finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan e tra i vari temi trattati si è soffermato su Claudio Ranieri e su un suo possibile ritorno alla Roma da dirigente. Ecco le dichiarazioni.

Il lavoro di Ranieri?

“La Roma con Ranieri è cambiata sicuramente. Ha portato un grande entusiasmo e, come possiamo definire, è un vero ‘uomo di Roma’. Ha fatto un lavoro straordinario, portando la Roma dal basso fino a giocare in Champions League. Questo è un percorso che va sicuramente apprezzato, e per questo siamo tutti felici di lui”.

Torneresti alla Roma?

“Se ci fosse l’opportunità di avere un ruolo importante nella Roma, lo valuterei sicuramente. La Roma è sempre stata la mia casa, e se un giorno dovessi essere chiamato, ci siederemo e valuteremo tutto. Sono stato un giocatore importante per la Roma, e se dovesse esserci un incarico importante, lo considererò”.