Totti pro-Vieri, un altro like contestato

AS ROMA NEWS – Sui social a volte anche un like è di troppo. Lo sa bene Totti dopo la polemica per il “mi piace” (poi smentito) al tifoso che chiedeva la cessione di Florenzi. Ma ieri lo storico capitano, o chi cura i suoi social, c’è ricascato mettendo un cuoricino a Bobo Vieri.

Fin qui nulla di strano vista l’amicizia tra i due campioni, se non che il post dell’ex bomber era dedicato alla Lazio. “Happy Birthday Lazio 120 anni” con tanto di tripla foto in maglia laziale tra cui quella della finale di Coppa delle Coppe vinta proprio grazie a un gol di Vieri.

I tifosi romanisti hanno notato il gesto di “sportività” di Totti, ma non tutti hanno gradito.

(Leggo, F. Balzani)