Tragedia Alisson: il padre muore annegato in Brasile

Periodo terribile per l'ex portiere della Roma, Alisson Becker. Questa notte l'estremo difensore del Liverpool è stato raggiunto dalla notizia della prematura scomparsa di suo padre José Agostinho Becker.

Il 57enne, papà anche di Muriel, estremo difensore della Fluminense, è affogato in una diga nel ranch di proprietà a Rincão do Inferno, all’interno dello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. Le ricerche sono iniziate dopo qualche ora dalla sua assenza e in serata in sommozzatori hanno ritrovato il corpo senza vita.

Una mazzata per Alisson, sconvolto dalla notizia tragica. L’ex giallorosso non stava vivendo un momento particolarmente felice con la maglia del Liverpool, ora arriva questa terribile notizia. La redazione di Giallorossi.net si stringe intorno al brasiliano e alla sua famiglia per il grave lutto.