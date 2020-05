Trigoria è pronta: “Riprendiamo piano”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Trigoria è pronta a riaccogliere Dzeko e compagni. Da mercoledì, scrive oggi “La Repubblica” (F. Ferrazza) il centro sportivo giallorosso riaprirà i battenti, accogliendo i giocatori che a scaglioni potranno individualmente tornare ad allenarsi.

Sono tre i campi in erba attualmente disponibili al Fulvio Bernardini, più la possibilità di utilizzare la palestra, consentendo di fare turni di un’ora circa, all’interno dei quali riprenderà la fase di riatletizzazione per quattro giocatori alla volta.

Dalle 8,30 alle 16, quindi, divisi in turni, dando ad ognuno la possibilità di lavorare in solitudine e sicurezza. Lo staff tecnico, ogni mattina, fornirà a ogni atleta, via chat e con videochiamate, il programma da seguire sul campo o in palestra, nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza.

Fonte: La Repubblica