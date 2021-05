Trigoria: El Shaarawy e Villar tornano in gruppo. Individuale per Smalling, Spinazzola, Veretout e Diawara

AS ROMA NEWS – Dopo il 5-0 rifilato al Crotone, questa mattina la Roma è tornata ad allenarsi al “Fulvio Bernardini” di Trigoria: mercoledì sera i giallorossi sono attesi a San Siro dall’Inter.

Come di consueto nella prima seduta successiva ad un match, la squadra è stata divisa in gruppi e chi è sceso in campo ieri ha effettuato lavoro di scarico.

Buone notizie per Paulo Fonseca in questo finale di stagione: il portoghese ha ritrovato in gruppo Villar ed El Shaarawy. Smalling, Veretout, Spinazzola, Diawara e Calafiori, invece, hanno lavorato individualmente.