Trigoria, Fonseca sorride: tornano in gruppo El Shaarawy, Kumbulla, Smalling e Spinazzola

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ottime notizie arrivano oggi da Trigoria. Una vera e proprio giornata di festa per Fonseca, che nella giornata odierna vede tornare in gruppo Smalling, Kumbulla, El Shaarawy e Spinazzola.

L’infermeria si svuota completamente, o quasi. Allenamento con la squadra per i quattro calciatori recuperati, che hanno partecipato anche alla partitella finale a campo ridotto.

Ora mancano all’appello solo Zaniolo, che si sta allenando in Primavera, e lo spagnolo Pedro. Ma Fonseca può sorridere: contro il Manchester United potrà contare praticamente sull’intera rosa.

Giallorossi.net – A. Fiorini