Trigoria, inaugurato il campo “Amedeo Amadei”. Tiago Pinto: “Mi sono bastati 4 mesi qui per capire la sua importanza”

NOTIZIE ROMA CALCIO – A Trigoria, dopo il campo intitolato alla memoria di Di Bartolomei, arriva quello per Amedeo Amadei, una delle colonne della storia romanista tra gli anni ’30 e ’40.

Come riportato nel video pubblicato sui social romanisti, all’inaugurazione erano presenti Tiago Pinto, Dzeko e il nipote dell’attaccante nato a Frascati nel 1921.

Queste le parole del General Manager portoghese: “Mi sono bastati 4 mesi qui per capire il ruolo importante che ha avuto nel club”. Al quale sono seguite quelle di Dzeko: “Per me è un onore aver raggiunto un campione come Amedeo Amadei”. Infine, il commento commosso da parte del nipote: “Ringrazio la Roma a nome di tutta la mia famiglia”.