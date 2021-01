Trigoria, tifosi giallorossi fuori dai cancelli per sostenere la squadra prima del derby (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tifosi della Roma davanti ai cancelli del Fulvio Bernardini per caricare la squadra prima del derby.

Proprio in questi minuti un nutrito gruppo di sostenitori si sono radunati davanti a Trigoria intonando canti e sfoggiando bandiere per sostenere i calciatori giallorossi in vista della partita contro la Lazio.

Gli ultrà romanisti attenderanno l’uscita del pullman che a breve varcherà i cancelli del centro sportivo per dirigersi verso l’Olimpico, e lo accompagnerà tra canti e fumogeni. Ecco il video di quello che sta succedendo fuori da Trigoria in questi minuti: