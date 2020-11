TRIPI: “Questo è il giorno più bello della mia vita”, SPINAZZOLA: “Missione compiuta”, PELLEGRINI: “Un altro passo avanti verso i nostri obiettivi”

AS ROMA NEWS – Filippo Tripi non nasconde la sua enorme gioia dopo aver esordito in prima squadra nella vittoria della Roma sul Cluj in Europa League. Il difensore della Primavera scrive così su Instagram: “26/11/2020 il giorno più bello della mia vita”.

Anche altri calciatori della Roma esultano per il traguardo dei sedicesimi di finale raggiunto con due turni di anticipo. Leonardo Spinazzola scrive: “Missione compiuta, qualificazione centrata”. Gli fa eco Pellegrini: “Un altro passo in avanti verso i nostri obiettivi”.

Infine è Marash Kumbulla a esultare nonostante la lontananza dal campo a causa del Covid, da cui ancora non si è negativizzato: “Grande Roma, andiamo avanti in Europa”, ha scritto il difensore al termine del match.

Redazione Giallorossi.net