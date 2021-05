TRS: “La Roma ha offerto 13-15 milioni per Belotti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma ha avanzato la sua offerta per Andrea Belotti, centravanti del Torino che per il quale Cairo ha dato mandato ad un intermediario di ascoltare le possibili offerte.

Tra queste, riferisce l’emittente radiofonica Tele Radio Stereo questa mattina, sarebbe arrivata anche quella dei giallorossi per l’attaccante che va in scadenza di contratto il 30 giugno 2022.

L’offerta di Tiago Pinto non è di certo faraonica: 13-15 milioni di euro per avere Belotti. Una proposta al ribasso che difficilmente porterà il Torino a cedere il proprio calciatore, punta di diamante della squadra granata.

Fonte: Tele Radio Stereo