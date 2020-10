UDINESE-ROMA, i convocati di Fonseca: c’è Olsen, out Karsdorp e Fazio

AS ROMA NEWS – E’ stata appena comunicata dalla Roma la lista dei convocati per la partita domani sera sul campo dell’Udinese.

In elenco non figura il nome di Rick Karsdorp, ancora ai box dopo l’esordio contro il Verona, mentre a sorpresa c’è quello di Robin Olsen. Juan Jesus e Fazio continuano a restare fuori.

Il nuovo acquisto Borja Mayoral partirà con la squadra per familiarizzare con i compagni ma non potrà scendere in campo. Qui sotto il tweet con tutti i convocati da mister Fonseca per Udinese-Roma: