Uefa, Duka: “Le squadre impegnate in competizioni europee giocheranno lo stesso”

ALTRE NOTIZIE – La Francia ha deciso di non portare a termine il campionato, lo stesso ha fatto l‘Olanda, e anche l’Italia sembra viaggiare verso quella soluzione.

Ma cosa succederà alle competizioni europee rimaste in bilico? Prova a fare chiarezza a tal proposito Armand Duka, membro del comitato esecutivo dell’Uefa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

“Anche se certi campionati hanno deciso di non scendere più in campo, credo che le squadre di questi suddetti campionati impegnate in competizioni europee giocheranno lo stesso. In Albania siamo a stretto contatto con il Governo ed i Comitati Scientifici, l’intenzione è di ripartire a fine maggio. Impensabile una linea unica europea: i contagi variano da Stato a Stato”.