Uefa, è ufficiale: l’Europeo slitta a giugno 2021. Ceferin: “La salute viene prima di tutto”

La decisione è arrivata nella mattinata di oggi ed è stata ufficializzata nel pomeriggio. L’Europeo non si giocherà in inverno, come ipotizzato oggi da qualche quotidiano, ma l’anno prossimo, ed esattamente a giugno del 2021.

“La Uefa ha deciso di posticipare l’Europeo di 12 mesi”, si legge nel comunicato ufficiale apparso sul sito “Uefa.com”. Priorità quindi al completamento delle competizioni nazionali grazie a una “mossa di solidarietà senza precedenti da parte della UEFA”.

Arrivano anche le prime parole di Ceferin: “È in momenti come questo che la comunità del calcio deve mostrare responsabilità, unità, solidarietà e altruismo– dice il presidente Uefa in una nota ufficiale -. La salute dei giocatori, degli staff e dei tifosi è la nostra priorità. Da parte di tutti c’è stato un autentico spirito di cooperazione”.

Grazie a questa decisione sarà possibile, nel caso l’emergenza Coronavirus dovesse permetterlo, di concludere i campionati nel corso dei prossimi mesi.

