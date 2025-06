UFFICIALE: Ghisolfi e la Roma si separano consensualmente (COMUNICATO)

Arriva l’ufficialità del divorzio tra la AS Roma e l’ormai ex direttore sportivo, il francese Florent Ghisolfi. Lo annuncia il club giallorosso in un comunicato che riportiamo di seguito.

“L’AS Roma e il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il loro rapporto. Nel corso dell’ultimo anno, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club.

Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!”